Cristóvão vai dirigir o Juventude O Juventude confirmou a promoção do auxiliar Cristóvão Borges ao cargo de técnico do time em 2003, no lugar de Ricardo Gomes, que assumiu a seleção olímpica. O ex-jogador vinha atuando como auxiliar-técnico há quatro anos e formou uma dupla afinada com Ricardo Gomes no clube gaúcho. O baiano Cristóvão foi meia-armador e volante e jogou pelo Fluminense, junto com Ricardo Gomes, Corinthians, Grêmio, Guarani e Portuguesa, entre outros times. Em 1989 vivia grande fase no Grêmio e foi convocado diversas vezes para a seleção brasileira comandada por Sebastião Lazaroni.