Cristóvão vê pior jogo do Corinthians sob seu comando e Cássio alerta Pato

O técnico Cristóvão Borges não teve muito o que comemorar em seu primeiro clássico no comando do Corinthians. O treinador afirmou, após o empate por 1 a 1 com o São Paulo, que a equipe teve a pior atuação desde que ele chegou ao clube e o assunto Pato agitou o vestiário da equipe após a partida.

"Erramos na construção e no último passe. O São Paulo esperou para jogar no nosso erro e deve ter sido o jogo com mais erros desde que estou aqui. O São Paulo foi melhor", resumiu o treinador.

A má atuação dos atacantes na partida deste domingo fez com que a expectativa para a reestreia de Alexandre Pato aumentasse ainda mais. O jogador deverá ficar no banco de reservas na partida contra o Figueirense, sábado, no Itaquerão.

O goleiro Cássio, um dos poucos jogadores que atuou com Pato em sua primeira passagem pelo clube mandou um recado para o companheiro. "Todo mundo quer que o Pato jogue, mas não pode colocar pressão nos outros só porque ele está aqui", avisou o goleiro.

Nos bastidores, muita gente no clube diz que Cássio chegou a ter uma discussão com Pato no passado, embora ambos neguem. Mas neste domingo, o goleiro deixou claro que não concorda plenamente com seu retorno. "A qualidade do Pato é inegável, mas além dele, temos outros jogadores de muita qualidade no ataque", avisou.

Já Cristóvão confirmou que Pato joga na próxima rodada. "Ele e o André estão prontos, mas temos de ter cuidado. Se não for o jogo inteiro, pelo menos uma parte dele", contou o treinador.

Pato voltou de empréstimo do Chelsea, chegou a negociar com a Lazio, mas as conversas não foram adiante e como Cristóvão tem pedido a contratação de um atacante, a solução encontrada foi aproveitá-lo.