Crítica da torcida não assusta Luizão O atacante Luizão, recém-contratado pelo Botafogo, disse nesta sexta-feira que não ficou impressionado com a pressão da torcida contra os atletas alvinegros, após a precoce eliminação da equipe na Copa do Brasil. Na quarta-feira, o time carioca foi eliminado pelo Gama, que disputará a Série C do Campeonato Brasileiro, por 3 a 2, no Maracanã. "Quem passou pelo Corinthians está preparado para qualquer coisa. Mas não quero comentar sobre essa derrota, até porque não participei dela. Só falo sobre o meu futuro aqui no clube", disse Luizão. O técnico Levir Culpi voltou a afirmar nesta sexta-feira que o elenco do Botafogo está forte para a disputa do Campeonato Brasileiro. "Temos jogadores de qualidade, e alguns de alto nível técnico. Se conseguirmos ajustar o time, poderemos fazer boa campanha no Brasileiro e disputar uma vaga na Taça Libertadores e Copa Sul-Americana (para os times que ocuparem do 5ª ao 12ª colocação)."