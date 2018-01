Críticas da torcida conturbam São Paulo Era apenas um coletivo, no Morumbi, mas, enquanto os jogadores tocavam a bola, cerca de 30 torcedores os hostilizavam, das arquibancadas do estádio. Os são-paulinos não se limitaram a pedir garra ou um bom resultado contra o Corinthians, no clássico de domingo, mas apelaram para frases ofensivas e irritaram alguns atletas e dirigentes do clube, que, a partir de agora, vão barrar pessoas que forem aos treinos realizados no Morumbi para protestar. O alvo principal das críticas foi, de longe, Kaká, chamado de "pipoqueiro" e "moça", além de inúmeras outras hostilidades impublicáveis. Esses torcedores foram liberados para entrar no estádio, no início das atividades, e se identificaram, por meio de uma faixa, como integrantes da torcida uniformizada Falange Tricolor. Assim que começaram as manifestações, o diretor administrativo do São Paulo, José Roberto Canassa, pediu aos seguranças que os retirassem do estádio, caso não parassem com as ofensas. Eles acabaram ficando até o fim do treinamento e tumultuaram ainda mais o ambiente da equipe, que precisa de uma vitória sobre o rival para recuperar a tranqüilidade, a confiança e para voltar a brigar pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. "Acho muito ruim o que aconteceu, deplorável, não houve razão para isso", lamentou Juvenal Juvêncio, diretor de futebol do clube, que saiu em defesa de seus jogadores. "Esses poucos torcedores são uns incompreendidos que brigaram com a vida e vêm extravasar, mas, no próximo treino, não terão mais acesso." Kaká, assim como a maioria dos colegas, procurou demonstrar tranqüilidade, mas, em alguns momentos, deixou escapar o aborrecimento e a impaciência com a situação. Perguntou aos repórteres, por exemplo, porque só ele estava sendo questionado e não o restante do grupo, já que "todos foram xingados". Os torcedores fizeram coros ofensivos também contra o zagueiro Jean e o meia Ricardinho, que nem participaram do coletivo, mas Kaká foi o mais pressionado. "O torcedor acaba sendo influenciado por mentiras, cada hora me vendem para um lugar", desabafou Kaká, que se disse cansado do rótulo de "pipoqueiro" em partidas decisivas. "Eu apareci em uma final de Rio-São Paulo, com 80 mil pessoas no Morumbi e fiz dois gols", disse, referindo-se à vitória sobre o Botafogo-RJ por 2 a 1, na final do torneio, em março de 2001. O técnico Roberto Rojas procurou minimizar o fato e mostrou irritação com a insistência das perguntas sobre o tema. "Faz parte do futebol, quem não superar esse tipo de situação vai parar no meio do caminho." Influenciados ou não, os titulares tiveram fraca atuação no treino e acabaram sendo derrotados pelos reservas por 1 a 0. Rojas espera pela recuperação de Jean, que sofreu contusão no tornozelo direito. Caso não se recupere, Júlio Santos e Gustavo Nery formarão a dupla de zaga e Alexandre entrará no meio-de-campo. Se Jean atuar, Nery deverá ser deslocado para o meio. Rico tem presença assegurada ao lado de Reinaldo no ataque.