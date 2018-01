Críticas deixam Ronaldo "triste" Ronaldo está aborrecido com alguns meios de comunicação da Itália. O atacante brasileiro afirmou, em sua página oficial na internet, que jornais lhe têm atribuído declarações que não concedeu e que o deixam "amargurado". Ele lamentou pelos torcedores, "que lêem notícias falsas", e avisou não ter respeito "por essa maneira de trabalho." O novo astro do Real surpreendeu nesta quinta-feira ao aparecer no campo de treinos e passar 25 minutos dando voltas em torno do gramado. Nos dois dias anteriores, havia feito apenas tratamento médico intenso, para recuperar-se de contratura na coxa esquerda. Ronaldo foi seguido de perto por Javier Minano, preparador físico do Real, e por Nilton Petrone, seu fisioterapeuta particular. Segundo o jornal espanhol As, a diretoria do Real não quer que os procuradores nem o assessor de imprensa do jogador circulem "nos vestiários, no centro de treinamentos nem no estádio, em dias de jogos".