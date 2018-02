Críticas não abalam Roque Júnior Roque Júnior não está preocupado com as críticas que a defesa da seleção brasileira recebeu. O zagueiro está acostumado com as eternas cobranças. A seu favor, conta com um currículo invejável. Ele foi campeão do mundo em 2002 e tem títulos importantes como a Libertadores da América em 99, pelo Palmeiras, e da Liga dos Campeões da Europa com o Milan, na temporada 2002/2003. Mineiro de Santa Rita do Sapucaí, Sul de Minas Gerais, o zagueiro titular da seleção desfruta de uma cultura acima da média dos jogadores. E avisa que vai brigar por um lugar no Milan, clube com o qual tem contrato até 2005. "Vida de zagueiro brasileiro é assim. Nunca você recebe elogios, é sempre criticado. E não é uma história recente, vem de longe. Isso não me afeta. Tenho consciência do meu trabalho e títulos para apresentar." Antes de o Brasil conquistar o penta no Japão, ele já sofria com a perseguição de torcedores e imprensa. Foi alvo de gozações no programa da "Casseta e Planeta", da TV Globo. E não era o preferido da maioria dos críticos. "Falaram muito de mim, passou e hoje cobram de novo a zaga da seleção. Disseram que não fomos bem contra a Argentina. Não estou preocupado. Tenho orgulho da minha vida de zagueiro e tenho como defesa os muitos títulos que conquistei." Na seleção, Roque Júnior, 28 anos, completou ontem 35 jogos - 15 só nas Eliminatórias. Estreou em outubro de 1999 no amistoso (2 a 2) entre Holanda e Brasil, em Amsterdã. Assumiu a posição de titular com o técnico Vanderlei Luxemburgo, permaneceu na seleção com Emerson Leão e chegou ao Mundial de 2002 como dono absoluto da posição no time dirigido por Luiz Felipe Scolari. Tem contrato com o Milan até 2005, clube a que se apresentará em julho. Ano passado, sofreu no Leeds, da Inglaterra, e Siena, da Itália. Apesar das dificuldades que enfrentou nos dois clubes, não perdeu a posição na seleção. Parreira tem plena confiança em Roque. E ai de quem criticar o seu beque preferido. "Não sei a razão de tantas críticas. Zagueiro na seleção é o que mais sofre, porque todo mundo no time gosta de atacar. Os zagueiros ficam sempre expostos. O Roque foi bem contra o Paraguai e todos elogiaram. Tivemos algumas falhas contra a Argentina e choveu cobrança. Sinceramente, não entendo a razão da perseguição", disse Parreira. Mineiro, jeitão pacato, Roque aprecia a literatura. Sempre carrega livros nas viagens dos times e da seleção. E tem na família a sua referência. "Minha mãe era professora e me deu uma boa educação. Meu pai sempre trabalhou, nunca nos deixou faltar nada. Sou muito grato a eles. Se tenho alguma coisa, devo a eles. E tiro do futebol o que posso tirar para dar a eles também."