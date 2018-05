Croácia chama 32 em lista prévia para Copa com Modric, Rakitic e Mandzukic

Luka Modric e Ivan Rakitic foram anunciados nesta segunda-feira pelo técnico Zlatko Dalic na lista preliminar de 32 convocados da seleção croata para a Copa da Rússia, naquele que pode ser o último Mundial em que os dois jogadores atuarão juntos no meio-campo.

+ Ao vivo: a convocação da seleção brasileira

+ Coreia divulga lista prévia para a Copa com estrela do Tottenham e 3 novatos

+ Dinamarca anuncia lista preliminar para Copa com três novidades

+ Tabela da Copa do Mundo

O atacante Mario Mandzukic, que conquistou no último fim de semana mais um título do Campeonato Italiano pela Juventus, também foi incluído na lista da seleção croata, pela qual já marcou 30 gols em 82 jogos. Ivan Perisic e Nikola Kalinic são outros destaques da relação de convocados do setor ofensivo.

O zagueiro Dejan Lovren, que disputará a decisão da Liga dos Campeões da Eurocopa pelo Liverpool, e o veterano Vedran Corluka, de 32 anos, devem ancorar o sistema defensivo da Croácia, sendo que Domagoj Vida, Josip Pivaric, Sime Vrsaljko e Ivan Strinic também foram chamados para o setor defensivo. O goleiro Danijel Subasic e Lovre Kalinic, o seu reserva imediato, também foram incluídos na lista.

Dalic tem até 4 de junho para reduzir essa relação para uma lista final de 23 convocados para a Copa do Mundo. Um dia antes desse prazo, a equipe croata fará amistoso contra a seleção brasileira, em Liverpool. Depois, no dia 8, vai encarar Senegal em Osijek.

Sorteada para o Grupo D, a Croácia vai estrear na Copa do Mundo em 16 de junho contra a Nigéria. A Argentina, no dia 21, e a Islândia, no dia 26, serão os seus outros adversários na primeira fase do torneio da Rússia.

Confira a lista preliminar de convocados da seleção croata:

Goleiros: Danijel Subasic (Monaco/França), Lovre Kalinic (Gent/Bélgica), Dominik Livakovic (Dínamo Zagreb), Karlo Letica (Hajduk Split).

Defensores: Vedran Corluka (Lokomotiv Moscou/Rússia), Domagoj Vida (Besiktas/Turquia), Ivan Strinic (Sampdoria/Itália), Dejan Lovren (Liverpool/Inglaterra), Sime Vrsaljko (Atlético Madrid/Espanha), Josip Pivaric (Dínamo de Kiev/Ucrânia), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen/Alemanha), Matej Mitrovic (Brugge/Bélgica), Borna Barisic (Osijek), Zoran Nizic (Hajduk Split), Duje Caleta-Car (Red Bull Salzburg/Áustria), Borna Sosa (Dínamo Zagreb)

Meio-campistas: Luka Modric (Real Madrid/Espanha), Ivan Rakitic (Barcelona/Espanha), Mateo Kovacic (Real Madrid/Espanha), Milan Badelj (Fiorentina/Itália), Marcelo Brozovic (Inter de Milão/Itália), Marko Rog (Napoli/Itália), Mario Pasalic (Spartak Moscou/Rússia), Filip Bradaric (Rijeka)

Atacantes: Mario Mandzukic (Juventus/Itália), Ivan Perisic (Inter de Milão/Itália), Nikola Kalinic (Milan/Itália), Andrej Kramaric (Hoffenheim/Alemanha), Marko Pjaca (Schalke 04/Alemanha), Ante Rebic(Eintracht Frankfurt/Alemanha), Duje Cop (Standard Liège/Bélgica), Ivan Santini (Caen/França).