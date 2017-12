Croácia chega à Alemanha colecionando problemas A seleção da Croácia chega nesta quinta-feira à Alemanha com a esperança de que seus jogadores principais consigam superar suas contusões para que o time consiga passar para a segunda fase da Copa do Mundo. A equipe pode ficar sem a liderança de seu capitão Niko Kovac que teve um estiramento em sua coxa, o defensor Joe Simunic está com o joelho machucado e o goleiro Tomislav Butina está com problemas em seu pé. A Croácia será o primeiro desafiante do time pentacampeão mundial, o Brasil, no estádio olímpico de Berlim, no dia 13 de junho. Mas os problemas croatas não param por aí. O técnico da seleção, Zlatko Kranjcar, tem de combater as críticas de ter selecionado seu filho, Niko Kranjcar, para jogar pelo time croata. A insatisfação da opinião pública com o nepotismo do técnico chegou ao clímax durante o empate de 2 a 2 entre Croácia e Irã, no domingo, enquanto os torcedores croatas vaiavam Kranjcar toda vez que ele tocava na bola. Apesar de Niko, meio-campista de 21 anos, ter dito que a reação da torcida com sua atuação no jogo foi como se cada grito "cortasse as minhas orelhas com a faca mais afiada, deixando feridas abertas", ele tem sido considerado como o próximo Zinedine Zidane e afirma que não deixará se abater por esse último jogo. O colegas de Kranjcar têm encorajado o jogador para que o time consiga uma boa atuação em sua terceira copa seguida. A seleção croata, semifinalista em 1998, está ansiosa para remendar sua fraca atuação na Copa de 2002, quando foi eliminada na primeira rodada. Ainda enfrentará as seleções do Japão e Austrália, no Grupo C. Antes da Copa, disputa mais dois amistosos, contra a Polônia, neste sábado, em Wolfsburg, e a Espanha, dia 7, em Genebra.