Croácia convoca Eduardo da Silva para jogo decisivo

O atacante Eduardo Silva foi convocado nesta quinta-feira para defender a seleção da Croácia no amistoso contra o Catar, em 8 de outubro, e a partida contra o Casaquistão, em 14 de outubro, decisivo na luta pela classificação para a Copa do Mundo de 2010.

Se terá o brasileiro, a Croácia não poderá contar com o meio-campista Luka Modric, que não foi convocado pelo técnico Slaven Bilic por conta de uma lesão na perna direita.

A Croácia está em segundo lugar no Grupo 6 das Eliminatórias Europeias, com 17 pontos, e precisa seguir nessa posição para ter chances de disputar uma vaga na repescagem. Líder da chave, a Inglaterra já está classificada para o Mundial da África do Sul. Com 15 pontos e um jogo a menos, a Ucrânia é a principal ameaça aos croatas.