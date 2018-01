Croácia derrota Argentina com gol no final Com um gol aos 47 minutos do segundo tempo, a Croácia derrotou a Argentina por 3 a 2, nesta quarta-feira, em amistoso disputado na Basiléia, Suíça. Candidata ao título mundial, a seleção argentina teve pela frente justamente o primeiro adversário brasileiro na Copa da Alemanha - o Brasil enfrenta os croatas no dia 13 de junho, em Berlim. O começo do amistoso foi eletrizante. Klasnic colocou a Croácia na frente logo aos 2 minutos. Mas a Argentina conseguiu a virada rapidamente. Aos 4, o ídolo corintiano Tevez empatou e, aos 6, Messi fez 2 a 1. Já no segundo tempo, a Croácia conseguiu o empate com Srna, aos 7 minutos. E garantiu sua vitória nos acréscimos do jogo, com o gol de Simic após cobrança de escanteio. Além do Brasil, a Croácia enfrentará Japão e Austrália na primeira fase da Copa. Já a Argentina está no grupo C, ao lado de Costa do Marfim, Holanda e Sérvia e Montenegro. Em outros amistosos envolvendo seleções classificadas para a Copa, nesta quarta-feira, Senegal derrotou a Noruega por 2 a 1, a Sérvia e Montenegro ganhou da Tunísia por 1 a 0, República Checa e Turquia empataram por 2 a 2 e os Estados Unidos venceram a Polônia por 1 a 0.