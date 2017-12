Croácia deve ter time da estréia em campo na quarta É bom que o torcedor brasileiro, assim como os integrantes da comissão técnica e os jogadores da seleção prestem bastante atenção no amistoso da Croácia, quarta-feira, contra a Espanha, em Genebra. Motivo: nesta partida o técnico croata Zlakto Krancjar pretende mandar a campo o time que vai estrear na Copa do Mundo, dia 13, contra o Brasil, em Berlim. Ele revelou este desejo neste domingo pela manhã, em entrevista a um pouco mais de uma dezena de jornalistas de seu país, no bar do hotel que serviu de concentração para a delegação nos últimos três dias - à tarde a seleção viajou para a cidade de Fulda, onde faria um jogo-treino, antes de seguir para a concentração definitiva durante a primeira fase da Copa, em Bad Bruckenau. ?Espero poder contar com todos os jogadores contra os espanhóis. Vai ser um teste importante para a estréia contra o Brasil, nosso principal alvo neste momento", disse. Kranjcar tem como sua principal dúvida o parceiro de ataque de Prso. Está entre Ivica Olic - companheiro de ataque dos brasileiros Vágner Love e Jô no CSKA Moscou - e Ivan Klasnic, jogador do Werder Bremen alemão. Assim a escalação do jogo contra os espanhóis pode revelar como a Croácia pretende atacar o Brasil: se pelas laterais, o que faria a opção recair sobre Olic, ou pelo meio, o que favoreceria Klasnic. No gol, apesar de estar recuperado de uma contusão no pé, Buttina está perdendo a corrida para Pletikosa. Na zaga deverão ser escalados Simic, Robert Kovac e Tomas, embora Simunic tenha chances. Srna, Nico Kovac, Babic, Nico Kranjcar e Vranjes são favoritos no meio-campo. A Croácia não tem mais caso de contusões graves. E os seis jogadores que tiveram problemas estomacais por causa da alimentação do hotel - Prso, Balaban, Simic, Olic. Seric e Tomas já estão bem, segundo a assessoria da seleção. Negócios O meia Jarko Leko vai mudar de ares depois da Copa. Irá jogar no Mônaco, da França.