Croácia e Austrália decidem segunda vaga do Grupo F Para muitos, a primeira vaga do Grupo F estava decidida desde dezembro último, quando foi realizado o sorteio da Copa do Mundo. Afinal, era a chave do Brasil. A previsão se confirmou e nesta quinta-feira, às 16 horas, em Stuttgart, croatas e australianos decidem quem segue na competição ao lado da Seleção Brasileira. A Austrália joga pelo empate e a Croácia precisa vencer. Já o Japão, que enfrenta o Brasil no mesmo horário, reza por um milagre: vencer com pelo menos dois gols de diferença e torcer por um empate ou para uma vitória simples da Croácia no outro duelo. Embora o empate praticamente dê a vaga à seleção da Oceania, o técnico Guus Hiddink promete um time ofensivo. ?Esse time não gosta de jogar atrás. É impossível exigir isso dos meus jogadores?, explicou o holandês. O treinador, aliás, tenta pela terceira vez consecutiva passar às oitavas. Hiddink já disputou a Copa de 98 pela Holanda e de 2002, pela Coréia do Sul. Em ambas terminou na quarta colocação. O retrospecto deixa o técnico confiante. ?O sonho pode virar realidade na segunda fase. Os rapazes estão muito comprometidos. Acho que o fim não está próximo?, diz. Para os croatas, que precisam de uma vitória e, se possível, por uma boa diferença de gols, a solução pode ser mexer no ataque. O técnico Zlatko Kranjcar escalou Olic no lugar de Klasnic. ?Precisamos concretizar as oportunidades?, definiu. Os croatas não marcaram nenhum gol na competição até agora. Ficha técnica Croácia x Austrália Croácia: Pletikosa; Tomas, Simic e Simunic; Srna, Tudor, Nico Kovac, Babic e Kranjcar; Prso e Olic. Técnico: Zlatko Kranjcar. Austrália: Schwarzer; Moore, Neill e Chipperfield; Emerton, Grella, Bresciano e Culina; Cahill, Kewell e Viduka. Técnico: Guus Hiddink. Juiz: Graham Poll (ING) Horário: 16 horas (de Brasília)