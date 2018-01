Croácia e Hungria querem dinheiro por perda da sede da Euro Croácia e Hungria vão solicitar nesta semana uma compensação da Uefa para cobrir os gastos da fracassada proposta conjunta dos países para organizar a Eurocopa de 2012, informou a Associação Croata de Futebol nesta terça-feira. "Vamos mandar o pedido com os custos de nossa proposta nos próximos dois dias", disse o presidente da Associação Croata, Vlatko Markovic, na edição desta terça do jornal Vecernji List. A imprensa local noticiou que dois milhões de euros teriam sido investidos na proposta de Croácia e Hungria, que foi derrotada pela parceria de Polônia e Ucrânia na eleição realizada pela Uefa na semana passada. Markovic disse que participou de uma reunião com o presidente da Uefa, o francês Michel Platini, na segunda-feira, e expressou frustração pelo resultado de sua candidatura. "Disse a ele que nossa campanha era justa e que havíamos investido bastante dinheiro. Ele sabe que as comissões da Uefa tinham preferência pela Itália e a nossa proposta com a Hungria." "Dinheiro é importante, mas o que importa mais é a nossa reputação", afirmou Markovic, que ainda acrescentou que a compensação seria justa, visto que o dinheiro investido poderia ser revertido para outros projetos importantes. Hungria desmente Croácia Em nota, a Federação de Futebol da Hungria disse que não se unirá à Croácia para pedir o ressarcimento pela derrota na candidatura. A federação, apenas, disse que terá conversas para buscar "apoio para programas que desenvolvam o futebol no país."