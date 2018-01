Croácia e Suécia brigam no Grupo 8 A disputa pela liderança do Grupo 8 das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo segue parelha. A líder Croácia venceu a Islândia por 3 a 1, fora de casa, e foi aos 19 pontos, um a menos que a Suécia, que bateu a Bulgária por 3 a 0. Hungria, com 13 pontos, Bulgária, com oito, Islândia, com quatro, e Malta, com um, não têm mais chances de chegar ao Mundial.