Croácia e Suíça empatam em 0 a 0 A Croácia não confirmou seu favoritismo e só empatou com a Suíça, sem abertura de contagem, na estréia das duas seleções no Grupo B da Eurocopa, neste domingo à tarde. Os croatas tinham tudo para vencer esse jogo. Principalmente no segundo tempo, quando os suíços ficaram com apenas 10 jogadores - o zagueiro Johann Vogel foi expulso - durante 40 minutos. Mas, a Croácia acabou desperdiçando três excelentes opotunidades de gol, sendo que numa delas Ivica Olic acertou o travessão. O goleiro suíço Joerg Stiel ainda fez uma defesa acrobática em outro lance de perigo. A melhor opotunidade da Suíça aconteceu aos 20 minutos de partida. Alex Frei chutou forte de dentro da área, a bola venceu o goleiro croata Tomislav Butina, porém um zagueiro salvou em cima da linha. Croácia e Suíça integram o Grupo B junto com França e Inglaterra, que jogam ainda neste domingo.