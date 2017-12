Croácia embola a briga no Grupo 6 A Croácia está no caminho da Copa de 2002. A equipe que terminou em terceiro lugar o Mundial de 1998 derrotou a Letônia por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, foi a 11 pontos e alcançou a Escócia e a Bélgica no Grupo 6 europeu das eliminatórias. Os belgas estão jogando contra San Marino neste momento. O primeiro colocado garante vaga automaticamente para o torneio da Coréia do Sul e do Japão; o segundo colocado disputa repescagem. A vitória croata foi consolidada aos 39 minutos do primeiro tempo, com o gol marcado por Bosko Balban. Os letônios tiveram poucas chances de empatar e ainda jogaram os últimos 17 minutos com um atleta a menos, por causa da expulsão de Stolcers. Agora, com 4 pontos em sete partidas não têm mais possibilidade de brigar nem pelo segundo lugar. Pior é a situação de San Marino, com 1 ponto em seis jogos (sem contar este com a Bélgica). O jogo-chave está marcado para o dia 1º de setembro, em Glasgow, quando a Escócia recebe a Cróacia. As duas equipes têm campanhas praticamente idênticas, com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota. Os croatas levam vantagem apenas no saldo de gols, pois marcaram 10 e sofreram 2. Os escoceses fizeram 10, mas levaram um a mais. A Bélgica é a favorita para ficar com a vaga, mas joga com a Escócia em casa, dia 5 de setembro, e sai para definir seu destino no dia 6 de outubro, contra a Croácia, no campo do adversário.