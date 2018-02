Croácia enfrentará a Espanha como preparação para a Copa Dando prosseguimento aos preparativos para a disputa da Copa do Mundo da Alemanha, a seleção da Croácia, que está no grupo do Brasil no Mundial, disputará um jogo amistoso contra a Espanha. O anuncio foi feito nesta sexta-feira pelo treinador da seleção espanhola, Luis Aragonés. A data ainda não ficou definida, mas a partida provavelmente será realizada na Croácia - que no dia 1.º de março jogará contra a seleção da Argentina para a disputa de um amistoso, na Suíça. Além da Argentina e da Espanha, a Croácia fará mais três amistosos antes do Mundial. Nos dias 23 e 28 de maio, contra Áustria e Romênia, respectivamente, e no dia 02 de junho, contra a Polônia. A Croácia será o primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo. A partida será realizada no dia 13 de junho, em Berlim. Japão e Austrália completam o grupo dos brasileiros no Mundial da Alemanha.