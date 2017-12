Croácia faz festa por recorde de jogos do lateral Simic O lateral-direito Dario Simic, da Croácia, comemorou nesta segunda-feira, com um bolo oferecido pelo técnico Zlatko Kranjcar, o recorde que alcançou no domingo. Diante do Japão, o jogador de 30 anos chegou à marca de 82 jogos com a camisa da Croácia, ultrapassando Robert Jarni, que tem 81 participações. ?Eu estou muito feliz. Trabalhei muito duro em toda a minha carreira para conseguir algo assim?, comemorou Simic. O treinador Kranjcar, responsável pela homenagem, fez uma brincadeira. ?Ganhar da Austrália na quarta-feira (e, conseqüentemente, selar a classificação para as oitavas-de-final), seria a cereja em cima do bolo?, completou.