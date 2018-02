Croácia goleia Hong Kong e termina torneio em 3º A seleção da Croácia - primeira adversária do Brasil na Copa do Mundo de 2006 - goleou Hong Kong nesta quarta-feira por 4 a 0 e terminou em terceiro lugar em um torneio internacional que reúne também as seleções da Coréia do Sul e Dinamarca. Os gols da Croácia - que atuou com equipe reserva - foram marcados por Dario Knezevic (16) e Poon Yiu-cheuk (contra), no primeiro tempo e, pelo brasileiro Eduardo e Ivan Bosnjak, na segunda etapa. A final do torneio será disputada ainda nesta quarta-feira, entre Coréia e Dinamarca.