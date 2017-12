Croácia pegará Espanha antes da estréia contra o Brasil A Croácia acertou a realização de mais um amistoso de preparação para a Copa: será contra a Espanha, cabeça-de-chave do Grupo H, no dia 7 de junho, seis antes de sua estréia, contra o Brasil, em Berlim. O time croata já havia agendados outras três partidas antes do Mundial. No dia 23 de maio, pega a Áustria, em Viena; cinco dias depois, recebe o Irã, em Osijek; e no dia 3 de junho, já na Alemanha, em Wolfsburg, enfrenta a Polônia. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, pelo site da Federação Espanhola de Futebol. A Espanha tem mais dois jogos, em casa, contra seleções que não disputarão o Mundial: no dia 27 de maio, contra a Rússia, em Albacete, e no dia 3 de junho, contra o Egito, campeão da Copa das Nações da África, em Elche. A Espanha estréia na Copa um dia depois do Brasil, em 14 de junho, em Leipzig, contra a Ucrânia.