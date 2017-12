Croácia perde para a Polônia em amistoso de preparação Contrariando as palavras do técnico Zlatko Kranjacar sobre a ofensividade do time, a Croácia foi derrotada pela Polônia por 1 a 0, nesta sábado, em Wolfsburg, na Alemanha, em partida de preparação para a Copa do Mundo - que começa na próxima sexta-feira. O gol da partida saiu aos nove minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, Smolarek subiu sozinho no meio dos zagueiros, na pequena área, e cabeceou no canto esquerdo do goleiro. A Croácia teve quatro desfalques nesta partida. Prso teve indisposição estomacal, provocada pela comida do hotel. Além dele, Balaban, Olic e Simic também tiveram problemas e não jogaram. Um novo cozinheiro foi providenciado e chegou na sexta-feira. A Polônia está no Grupo A, ao lado de Alemanha, Costa Rica e Equador - o adversário da estréia no dia 9, em Gelsenkirchen. A Croácia está no Grupo F, junto com Japão, Austrália e Brasil, seu primeiro adversário, no dia 13, em Berlim. Suíça 4 x 1 China Também neste sábado, mas em Zurique, a seleção da Suíça goleou a China por 4 a 1. Alexander Frei marcou o primeiro e o terceiro gols. Marco Streller anotou o segundo e o quarto e Dong Fangzhuo diminuiu para os chineses já no final do jogo. A Suíça está no Grupo G, ao lado de Togo, Coréia do Sul e França, contra quem faz a estréia, dia 13 de junho, em Stuttgart. A China não se classificou para a Copa do Mundo.