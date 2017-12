Croácia, perto do 3.º Mundial A Croácia que enfrenta o Brasil quarta-feira, em Split, tem boas chances de disputar em 2006 a Copa do Mundo, que será a terceira seguida do país. Líder do Grupo 8 das Eliminatórias européias, só depende de seus resultados para carimbar o passaporte rumo à Alemanha. Os croatas têm 16 pontos, em seis partidas, são os únicos invictos da chave e têm caminho fácil pela frente. Apesar de disputar três dos quatro jogos que lhe restam fora da de casa, a seleção treinada por Zlatko Kranjcar vai fazer diante de sua torcida a partida que provavelmente decidirá a vaga. Será contra a Suécia (15 pontos), no dia 8 de outubro, pela penúltima rodada. O local não está definido. O próximo jogo da Croácia pela Eliminatória será no sábado, 3 de setembro, em Reykjavik, contra a Islândia (4). No dia 7, o adversário, em Taqali, é Malta (1). Em outubro, além de enfrentar a Suécia, encerra a participação no Grupo 8 dia 12, contra a Hungria (10), fora de casa. Também faz parte da chave a Bulgária, que soma 8 pontos. "A Croácia está praticamente na Copa e tem bons jogadores. Vai ser uma partida de alto nível??, acredita o técnico Carlos Alberto Parreira. Os croatas ocupam o 22º lugar no ranking da Fifa, com 695 pontos. Nas Eliminatórias européias, as seleções foram divididas em 8 grupos. Os vencedores se classificam automaticamente para a Copa, assim como os dois melhores segundos. Os outros seis segundos disputarão as três vagas restantes em confrontos únicos. A exemplo da seleção brasileira, a maioria dos jogadores da Croácia atua fora do país. Eles também optaram por trabalhar em outros centros da Europa, atraídos por melhores salários. Dos convocados por Kranjcar para o duelo de amanhã, só três jogam em clubes locais: os meias Bosnjak (Dínamo de Zagreb) e Niko Kranjcar (Hajduk Split) e o atacante Eduardo da Silva (Dínamo de Zagreb), que como o nome revela é brasileiro naturalizado croata. Vários croatas são companheiros de brasileiros convocados para o amistoso. São os casos dos defensores Kovac e Tudor, que jogam com Emerson na Juventus; do zagueiro Simunic e do meia Kovac, parceiros de Gilberto (cortado por contusão) no Hertha Berlim; do volante Simic, do Milan de Kaká, Cafu e Dida; e do meia Babic, que tem Juan como colega no Bayer Leverkusen. A Croácia tem ainda atletas que atuam na Bélgica, Áustria, Ucrânia, Turquia, Escócia e Rússia. NA COPA DO MUNDO - Filiada à Fifa em 3 de julho de 1992, pouco mais de um ano depois de o país se tornar independente da Iugoslávia (em 25 de junho de 1991), a Croácia disputou as Copas de 1998 e 2002. Na França, ficou em terceiro lugar e teve no atacante Suker o artilheiro do Mundial, com seis gols. Na Coréia e no Japão a seleção decepcionou, não passando da primeira fase.