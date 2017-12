Croácia pode ter Nico Kovac para enfrentar o Japão A comissão técnica da Croácia está otimista com as possibilidades de poder contar com o meia Nico Kovac, capitão da equipe, na partida deste domingo, contra o Japão. "Ele ainda sente dores, mas passou por tratamento e está bem melhor. Acredito que ele possa jogar", afirmou o médico da seleção, Zoran Bahtijarevic, em entrevista coletiva. Kovac, que é companheiro do lateral Gilberto no Hertha Berlim, foi substituído aos 40 minutos do primeiro tempo, com uma lesão nas costas, depois de choques duros com Adriano, Kaká e Zé Roberto. Nesta quinta-feira, ele deixou o treino da equipe pela manhã depois de 15 minutos. O zagueiro Simunic disse que a importância de Nico Kovac para a equipe ficou visível durante a partida. "Antes havia especulações sobre isso, mas todos viram que ele deixou o campo e quatro minutos depois nós levamos o gol", lamentou o jogador, sobre o gol de Kaká, marcado aos 44 minutos do primeiro tempo. Outro possível reforço dos croatas na partida de domingo, em Nuremberg, é o atacante Ivica Olic, que entrou no segundo tempo contra o Brasil, mas já se recuperou de uma lesão no tornozelo e agora poderá entrar desde o início da partida.