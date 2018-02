Croácia segura a França: 2 a 2 A França perdeu a chance de se classificar antecipadamente para as quartas-de-final da Eurocopa, ao tropeçar na Croácia e ficar apenas no empate: 2 a 2, nesta quinta-feira, na cidade portuguesa de Leiria. O resultado até que foi bom para os franceses, que perdiam o jogo por 2 a 1, só empataram graças a uma bola mal recuada do zagueiro Tudor para o goleiro Butina e por pouco não levaram o terceiro gol no finalzinho. Os dois times estão na briga. A Croácia tem situação mais difícil, pois precisa vencer a Inglaterra na segunda-feira. Para a França, basta um empate contra a Suíça. Mas o técnico Jacques Santini quer ver o time melhor. ?Se nós quisermos chegar longe na Eurocopa, teremos de acabar com esses momentos de instabilidade.? Para o treinador, pouco importou se a França teve forças para empatar a partida. ?Teremos de fazer um grande jogo contra a Suíça do mesmo jeito.? Já o centroavante Trezeguet, que não marcava pela seleção francesa havia quatro jogos, acredita que a equipe foi bem. ?Estamos contentes com o nosso trabalho, apesar de esperarmos a vitória.? Os franceses abriram o placar no primeiro tempo. Zidane bateu falta da esquerda e a bola desviou em Tudor, enganando o goleiro Butina, aos 22 minutos. Os croatas voltaram para o segundo tempo animados e empataram aos três minutos de pênalti, cobrado por Rapajic. Aos nove, viraram depois de boa jogada de Prso, que ?chapelou? Silvestre e contou com a colaboração de Desailly, que não conseguiu afastar a bola. A Croácia só não venceu porque o zagueiro Tudor foi recuar uma bola para o goleiro Butina, mas não viu a presença de Trezeguet. O goleiro tentou afastar e a bola tocou na mão do francês, que pegou a sobra e empatou a partida. No final, os croatas ainda tiveram uma ótima chance para marcar o terceiro, mas Mornar, cara a cara com Barthez, chutou por cima do gol.