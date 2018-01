Croácia vence e Suécia goleia A Croácia diminuiu as esperanças de a Bulgária participar da Copa do Mundo de 2006 ao vencer por 3 a 1, neste sábado em Sofia. Com 8 pontos, os búlgaros estão quase eliminados. A Croácia lidera o Grupo 8 das Eliminatórias Européias com 16 pontos, um a mais que a Suécia, que goleou a figurante Malta por 6 a 0, em Estocolmo. No jogo em Sofia, Babic, Tudor e Kranjkar fizeram os gols croatas; Petrov descontou para a Bulgária. Já em Estocolmo os goleadores foram Jonson, Svensson, Wilhemson, Ibrahimovic, Ljunberg e Elmander. Completando o grupo, a Hungria venceu a Islândia por 3 a 2, no campo adversário, e ainda pode sonhar. A classificação do Grupo 8: 1) Croácia, 16 pontos; 2) Suécia, 15; 3) Hungria, 10; 4) Bulgária, 8; 5) Islândia e Malta, 1 ponto. Próximo jogo, quarta-feira: Islândia x Malta.