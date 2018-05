Croácia vence Islândia e assume ponta do Grupo I; Sérvia busca empate na chave D

A Croácia venceu a Islândia por 2 a 0 neste sábado, em casa, e garantiu a liderança isolada do Grupo I das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia. Com o resultado, os anfitriões foram a 10 pontos contra sete dos visitantes, que agora caíram para terceiro lugar.

A partida marcou o retorno do meia do Real Madrid Modric à seleção anfitriã. O jogador ficou de fora da vitória sobre a Finlândia na última rodada pois se recuperava de uma artroscopia no joelho. No entanto, quem brilhou na partida foi Marcelo Brozovic, autor dos dois gols.

Pela mesma chave, a Ucrânia venceu a Finlândia por 1 a 0, em casa, com um gol de Artem Kravets, aos 24 minutos do primeiro tempo, e assumiu a segunda colocação com oito pontos. Os visitantes estão em penúltimo lugar, com apenas um.

A Turquia se manteve viva na disputa por uma vaga na Copa do Mundo ao derrotar Kosovo por 2 a 0, em casa. Yilmaz e Volkan Sen garantiram a vitória e a quarta colocação com cinco pontos. Kosovo é o lanterna do Grupo I com um ponto.

As seleções agora só voltam a se enfrentar pelas Eliminatórias Europeias em 24 de março. A Croácia recebe a Ucrânia em duelo que vale a liderança da chave. A Islândia visita Kosovo e a Turquia enfrenta a Finlândia em casa.

GRUPO D

A Sérvia deixou escapar a liderança do Grupo D neste sábado, mas o gol marcado aos 41 minutos do segundo tempo no empate por 1 a 1 com o País de Gales, fora de casa, ajudou a seleção a ficar com a segunda colocação da chave.

Gareth Bale abriu o marcador para os anfitriões, aos 30 minutos do primeiro tempo. Mas Mitrovic conseguiu igualar o marcador. O resultado deixou a Sérvia com oito pontos na segunda colocação e País de Gales em terceiro, com seis.

Quem se beneficiou deste empate foi a Irlanda, que venceu a Áustria por 1 a 0 fora de casa e se garantiu na liderança isolada da chave com 10 pontos. A Áustria é a quarta colocada com quatro. James McClean fez o gol da partida, que garantiu a ponta.

No duelo entre as duas piores seleções do grupo, a Georgia recebeu a Moldávia e o duelo terminou empatado por 1 a 1. Kazaishvili abriu o marcador para o time anfitrião e Gatcan deixou tudo igual. Os georgianos estão em penúltimo com dois pontos, enquanto que os moldavos são lanternas com apenas um.

No dia 24 de março, a líder Irlanda receberá País de Gales, a Sérvia visitará a Geórgia e a Áustria vai encarar a Moldávia em casa.