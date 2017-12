Croácia vence na Eslovênia e se classifica Fora de casa e com 10 jogadores em campo, a Croácia derrotou a Eslovênia por 1 a 0, nesta quarta-feira, e garantiu sua vaga na Eurocopa de 2004. Como tinha empatado por 1 a 1 em Zagreb, no sábado, a seleção croata levou a melhor na repescagem e se classificou para o torneio que acontecerá em Portugal. O gol da classificação croata foi marcado pelo atacante Dado Prso, do Monaco, aos 15 do segundo tempo. Dois minutos antes, o zagueiro Igor Tudor havia sido expulso de campo. Mesmo assim, a Croácia conseguiu sair da Eslovênia com a vitória.