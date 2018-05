Croata Modric volta ao Tottenham após quatro meses

Modric atuou por 70 minutos e o técnico Clive Allen aprovou o desempenho do jogador. "Ele trabalhou pesado no jogo, ele precisa praticar o jogo e eu tenho certeza que ele terá condições de nos dar muito".

O jogador croata se contundiu durante partida contra o Birmingham, em agosto, após entrada dura de Lee Bowyer. E ele voltará a atuar com o time em boa situação na temporada. A equipe, que vai enfrentar o Wolverhampton, no sábado, está na quarta colocação no Campeonato Inglês.