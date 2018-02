Croata pego no antidoping é absolvido A Uefa não vai punir o croata Ivica Olic pelo teste positivo para metilprenisolona. A entidade máxima do futebol europeu absolveu o jogador por ele desconhecer o fato de fazer um tratamento para uma contusão sofrida na partida contra a França com uma substância proibida. No entanto, o médico da seleção, Boris Nemec, e o responsável por questões antidoping da Federação Croata, Zoran Bahtijarevic, foram advertidos e multados em ? 6,6 mil.