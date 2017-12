Croatas acham derrota de 1 a 0 para o Brasil injusta Após a derrota de 1 a 0 para o Brasil, nesta terça-feira, em Berlim, o meio-campista croata Jurica Vranjes afirmou que a seleção brasileira continua sendo o grande favorito para o título da Copa do Mundo. "Não jogamos tão mal, mas o Brasil é o melhor time do mundo", falou resignado. "No primeiro tempo nós não fizemos quase nada, mas no segundo criamos ótimas chances. Acho até que merecíamos um empate, mas faltam ainda duas partidas e acreditamos muito em nossa classificação para a próxima fase", disse o meia. Zlatko Kranjcar, técnico da Croácia, gostou da atuação de sua equipe e concordou com Vranjes: "Tudo bem, perdemos, mas não merecíamos este resultado pelo nosso segundo tempo". "Perdemos por um grande gol de Kaká, mas o resultado não mostra o que foi a partida e pela nossa atuação, estou muito esperançoso a respeito de nossa classificação", completou. O meia Niko Kranjcar, filho do treinador da seleção croata foi mais incisivo: "Jogamos no mesmo nível do Brasil, não me interessa se eles jogaram sem estar 100% fisicamente, mas jogamos de igual para igual com os brasileiros e o resultado não foi justo". Sobre Nico Kovac, estrela de sua seleção e que saiu de campo lesionado ainda no primeiro tempo, o técnico croata espera que a contusão não tenha sido grave e que possa contar com o meio-campista para as outras partidas de sua equipe. "Nossas partidas mais importantes são contra Japão e Austrália, pois o Brasil é uma equipe que está em um nível distinto de todas as outras. Quero contar com todos os meus titulares para estas duas partidas", concluiu.