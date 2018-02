Crônicas contam saga de 98 ao penta Da tristeza no Stade de France, em Paris, à consagração, quatro anos depois, em Yokohama, no Japão. A trajetória do futebol brasileiro desde 1998 pode ser resumido nestes dois momentos, após as finais das Copas do Mundo, contra França e Alemanha, tendo o atacante Ronaldo como fio condutor. Este é o cenário do livro Ora, Bolas ! - da Copa de 98 ao Penta, da Editora Nova Alexandria, escrito por Daniel Piza, jornalista do Estado, que será lançado hoje, na Livraria Boa Vista, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2007, às 18h30. Leia mais no O Estado de S. Paulo