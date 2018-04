Cronistas de Ribeirão ameaçam Rio-SP A Associação dos Cronistas Esportivos de Ribeirão Preto (ACRE), está movendo uma ação no Tribunal Regional Federal (TRF) contra a Liga Rio-São Paulo para que a competição não seja realizada, a menos que o Botafogo seja reintegrado. A ação é baseada na ata de fundação da Liga, que confere aos campeão e vice de cada estado a participação no torneio, sendo que a ACRE reivindica a participação do Botafogo-SP como vice-campeão paulista de 2001. A justificativa é que, na época, não constava na ata o critério de exclusão de um time caso o mesmo fosse rebaixado no Campeonato Brasileiro. O mais estranho é que alguns times da Liga nem sequer disputam a Série A do Brasileirão, como os cariocas Americano, Bangu e América. Dácio Campos, presidente da entidade, garante que a intenção é conseguir que o Botafogo seja respeitado. ?Eles mudaram tudo quando houve outros interesses em jogo", comentou. Esta ação da Associação se deve ao fato de que o próprio clube interessado está impedido de tomar iniciativa semelhante sob o risco de ser desfiliado da FPF, CBF e sofrer sanções até da FIFA.