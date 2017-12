Cruyff diz que ´agora ninguém discutirá´ mudanças no Barça

O ex-jogador e ex-treinador do Barcelona Johan Cruyff disse que, "confirmada a perda do Campeonato" Espanhol para o Real Madrid, "agora ninguém discutirá" a renovação necessária no elenco do clube, que "será inclusive exigida". Em artigo no jornal La Vanguardia, Cruyff assegura que "agora não há título que mascare nada" e que "é mais fácil tomar decisões quando se perde" que após ter conseguido um título. "Quando se vence - como ocorreu na temporada passada -, a tendência é trocar [o grupo de jogadores] o mínimo possível. Porque quando se vence, tudo é visto com outros olhos. E assim, feliz e contente, se esquece de uma coisa fundamental no esporte. Quase uma lei. Por mais que tenha vencido hoje, isto não garante que o mesmo acontecerá na temporada seguinte", afirmou. Cruyff assegurou que, "se o Real Madrid venceu o Campeonato Espanhol, foi graças ao Barcelona e a tudo que foi deixando por aí". O holandês lembrou que, "embora pareça que o time de Madri teve uma reviravolta de cinema, ele somente cumpriu sua obrigação na reta final do campeonato". "O segundo turno [do campeonato] foi inclusive pior, mais disputado, que o primeiro. E isso não foi bom nem para o Real Madrid e muito menos para o Barcelona", opinou. Cruyff explica que a lista de erros cometidos pela equipe esta temporada é "longa" e considera que "a temporada começou mal", levando em conta como a anterior acabou, porque "começar bem é muito difícil após uma campanha com várias conquistas e uma Copa envolvida". O ex-treinador acredita que o Barcelona "não aprendeu" com os muitos avisos que teve. Lembrou a derrota na Supercopa da Europa para o Sevilla [3 a 0] e o "pouco grau de intensidade, de envolvimento nas partidas", algo que "minou o rendimento coletivo dos últimos 10 meses". Quanto ao futuro, o ex-jogador holandês refletiu sobre se deve ocorrer a renovação ou uma série de retoques no elenco. "Supõe-se que, verificados os problemas e em que se falhou, as decisões serão tomadas com uma melhor perspectiva, porque sempre é mais fácil consertar o que é visto claramente, já que este ano não há título importante que o mascare."