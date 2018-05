Cruyff é destaque em 1974 ao reunir talento e disciplina tática

Cruyff simbolizou a transgressão promovida pela Holanda. Jogador impetuoso, técnico e habilidoso, mas também disciplinado taticamente, marcou três gols na Copa, sendo dois na goleada por 4 a 0 sobre a Argentina, e um no triunfo diante do Brasil (2 a 0). Utilizava a camisa 14. Na final, começou como protagonista, ao sofrer o pênalti convertido por Neeskens, mas acabou ofuscado por outro talento do torneio, o alemão Beckenbauer.

