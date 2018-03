Cruz Azul ainda não venceu fora de casa Se depender de retrospecto, o Santos já pode comemorar a classificação para as semifinais da Copa Libertadores da América. O Cruz Azul, adversário dos santistas nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, não venceu nenhum de seus jogos como visitante até agora na competição sul-americana. Foram três jogos e três derrotas na primeira fase - contra Corinthians, Fênix e The Strongest. Para conseguir a vaga nas quartas-de-final, o time mexicano enfrentou o Deportivo Cali e conseguiu passar nos pênaltis, depois de empate sem gols nas duas partidas da série. Como houve empate por 2 a 2 no primeiro confronto contra o Santos, o Cruz Azul precisa vencer a partida desta quarta se quiser evitar a cobrança de pênaltis. A equipe do técnico Enrique Meza deposita suas esperanças no desempenho do atacante Francisco Palencia, autor dos dois gols na partida de ida, no México, semana passada. O time deve jogar com Oscar Pérez; Gutiérrez, Melvin Brown, Osorio e Jiménez; Hernández, Campos, Corona e Chitiva; Palencia e Zepeda. A partida, que será disputada na Vila Belmiro, em Santos, será dirigido pelo árbitro paraguaio Epifanio González.