Cruz Azul avança na Libertadores A equipe do Cruz Azul, do México, avançou para as quartas-de-final da Copa Libertadores da América, ao derrotar o Cerro Porteño, do Paraguai, por 3 a 1 em partida encerrada na madrugada desta quinta-feira. Disputada na altitude, os mexicanos sairam na frente logo no começo da partida. Cardozo abriu a contagem aos 45 segundos. Angel ?Matute? Morales fez 2 a 0, aos 29 minutos e o mesmo Cardozo voltou a marcar aos 32 minutos do primeiro tempo. Com 3 a 0 no placar ainda no primeiro tempo, o Cruz Azul administrou a partida até o final, sem grandes problemas. O único gol do Cerro foi marcado por Jorge Luis Campos. O time mexicano necessitava fazer um placar de dois gols de diferença, já que na partida de ida, em Assunção, perdeu por 2 a 1. Nas quartas-de-final, o Cruz Azul vai enfrentar o vencedor da série entre o River Plate (ARG) e o Emelec (EQU).