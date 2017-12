Cruz Azul derrota o Rosario por 2 a 0 O Cruz Azul, do México, abriu uma boa vantagem contra os argentinos do Rosario Central, na primeira partida das semifinais da Copa Libertadores da América. Jogando no estádio Azteca lotado, com mais de 110 mil torcedores, o time mexicano venceu por 2 a 0 - gols do paraguaio Cardozo e de Palencia (pênalti). O jogo de volta acontece na próxima quinta-feira, na Argentina, quando o Cruz Azul pode até perder por 1 gol de diferença que irá garantir a vaga na decisão da competição sul-americana.