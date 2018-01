Cruz Azul goleia na Libertadores O Cruz Azul, do México, goleou nesta terça-feira, em casa, a equipe uruguaia do Fênix por 4 a 0, conquistando assim a segunda colocação do Grupo 8 da Copa Libertadores da América, com 9 pontos. O Corinthians lidera com 12 pontos, Fênix e The Strongest, da Bolívia, estão empatados com 6 pontos cada. O time da casa abriu o placar logo aos 4 minutos, com Francisco Palencia. No final do primeiro tempo, aos 43, Gilberto Jiménez, de cabeça, ampliou. No segundo tempo, os mexicanos voltaram a marcar logo no início, aos 12 minutos, com Miguel Zepeda. Para fechar a goleada, Ortiz fez o quarto gol aos 40 minutos da etapa final. A sexta e última rodada da primeira fase do Grupo 8 será completada nesta quarta-feira na partida entre Corinthians e The Strongest, em La Paz. O Corinthians já está classificado para as oitavas-de-final e os bolivianos precisam vencer por uma diferença de seis gols para passar para a próxima fase.