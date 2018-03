Cruz Azul joga como se Santos tivesse Pelé O Cruz Azul, do México, vai jogar contra o Santos nesta quarta-feira, no estádio Azteca, como se a equipe brasileira ainda tivesse Pelé. Válida pelas quartas-de-final da Libertadores da América, a partida está cercada de muita expectativa por parte dos torcedores e principal dos jogadores, segundo admitiu o técnico da equipe, Enrique ?Ojitos? Meza. "Vamos jogar como se o Santos ainda tivesse Pelé?, disse o treinador. O time mexicano garantiu sua vaga nas quartas-de-final ao eliminar o Deportivo Cali, da Colômbia. Meza lembra que seu time é formado basicamente por jogadores vindos da categorias de base, reforçado apenas pelo experiente colombiano Andrés Chitiva. Segundo Meza, o Santos ?é a melhor das equipes brasileiras? da Libertadores e que será necessário ter muita determinação para vencer este jogo. ?Em campo seremos 11 contra 11. Tenho certeza que o Cruz Azul vai ser determinado o suficiente para anular os principais jogadores da equipe brasileira?, advertiu o treinador. O Santos é o clube estrangeiro que mais vezes jogou no México. Por conta da fama de Pelé, a equipe brasileira já esteve no país em 13 excursões, desde 1959. Disputou 30 partidas em território mexicano - cinco delas, contra equipes estrangeiras - e conseguiu 14 vitórias. Empatou nove vezes e perdeu sete. Santos e Cruz Azul só se enfrentaram uma vez, em 82, e o jogo terminou empatado por 1 a 1. Os mexicanos, no entanto têm um saldo favorável contra times brasileiros, com duas vitórias, um empate e uma derrota. Em 2001, venceu o São Caetano (1 a 0) e em março deste ano bateu o Corinthians (3 a 0), ambos os jogos disputados na Cidade do México. Em 2001 empatou com o São Caetano (1 a 1) e em fevereiro deste ano perdeu para o Corinthians (1 a 0), no Pacaembu. A partida de volta contra o Santos está marcada para o dia 28 de maio, na Vila Belmiro.