Cruz Azul na final da Libertadores O Cruz Azul está na final da Libertadores da América e o Boca Juniors na decisão do Mundial Interclubes. O time mexicano se classificou para a decisão da competição empatando por 3 a 3 com o Rosário Central da Argentina, nesta quinta-feira à noite. Os mexicanos tinham a vantagem do empate por terem vencido o primeiro jogo semifinal por 2 a 0. Como o jogo de Tóquio, no fim do ano, contra o campeão europeu Bayern de Munique tem que ser realizado obrigatoriamente por uma equipe sul-americana, o Boca Juniors disputará o título pela segunda vez, mesmo se perder a final para o Cruz Azul. O Boca se classificou para a final do Libertadores eliminando o Palmeiras. Apesar da vantagem do empate, o Cruz Azul saiu na frente com um gol de Almaguer, aos 7 minutos. Pizzi empatou cobrando pênalti aos 38 e Maceratesi virou para o time argentino aos 42. Adomaitis empatou para o Cruz Azul dois minutos depois, mas o time argentino chegou ao terceiro aos 15 minutos do segundo tempo, novamente, com Maceratesi. O resultado levaria a decisão para os pênaltis, mas Palencia marcou o terceiro gol mexicano aos 44 minutos do segundo tempo. O primeiro jogo da final será dia 20, no México. O segundo, dez dias depois, em Buenos Aires.