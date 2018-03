Cruz Azul não foi surpresa para Leão O técnico Leão não ficou surpreso com a classificação do Cruz Azul para as quartas-de-final da Copa Libertadores da América, adversário da próxima quarta-feira de sua equipe, no jogo de ida, na altitude de 2.300 metros da Cidade do México. "Todo mundo estava pensando na Colômbia e eu achei que podia acontecer alguma coisa em relação ao México". Ele acha que o Santos tem possibilidade de vencer o Cruz Azul, mas ressaltou o respeito ao time mexicano e a motivação que os atletas estão tendo. "Uma coisa está motivando essa equipe, uma vez que há dois ou três meses seu presidente eliminou todos os jogadores, depois houve um acordo e todos acabaram voltando, porque iam ficar sem emprego", lembrou. O treinador se referiu à crise financeira pela qual o clube passa e a decisão esdrúxula do presidente em demitir e rever os contratos dos jogadores do time mexicano. ?Isso significa que eles devem ter feito algum pacto e estão prosperando". Altitude - O auxiliar-técnico Cláudio Pavanelli já começou o trabalho para evitar que os jogadores sintam os efeitos da altitude de 2.300 metros na Cidade do México, local da primeira partida entre Santos e Cruz Azul, na próxima quarta-feira. "Eles já disputaram duas partidas nessas circunstâncias e não é mais novidade". Os atletas vão receber um suplemento vitamínico de ferro e vitamina C para facilitar o transporte do oxigênio durante a partida, explicou Pavanelli.