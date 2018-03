Cruz Azul pega o Santos na Libertadores A equipe mexicana do Cruz Azul garantiu na noite desta terça uma vaga nas quartas-de-final da Copa Libertadores da América ao vencer nos pênaltis, na Colômbia, o Deportivo Cali por 3 a 2. A partida teve de ser decidida nos pênaltis depois de um empate sem gols no tempo normal. O primeiro jogo, no México, também terminou por 0 a 0. Na próxima fase, o Cruz Azul pega a equipe brasileira do Santos. Francisco Palencia, Juan Carlos Cacho e José Hernndez fizeram os gols do Cruz Azul e Giovanni Hernandez e Giovanni García marcaram para o Deportivo.