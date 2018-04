Cruz Azul sonha em ser 1º mexicano a jogar final do Mundial de Clubes

O volante Gerardo Torrado revelou que o Cruz Azul chega para a disputa do Mundial de Clubes pensando grande. Mesmo antes de enfrentar o australiano Western Sydney Wanderers, da Austrália, neste sábado, pelas quartas de final, o veterano, de 35 anos, revelou o sonho de levar o seu time a ser o primeiro mexicano a disputar uma decisão do Mundial de Clubes.

"Nós vamos tentar dar esse passo que nos permita chegar à final e fazer a melhor campanha do futebol mexicano, mas é preciso ter os pés no chão porque é complicado. Ainda assim, sempre entramos em campo com a intenção de fazer tudo o melhor possível", disse, em entrevista ao site oficial da Fifa.

Para que isso possa se concretizar, porém, o Cruz Azul precisa conquistar duas vitórias, sendo a primeira delas diante do Western Sydney Wanderers, neste sábado, em Rabat, como destacou Torrado. "Sabemos que temos um jogo que vai ser muito importante: o primeiro. E que, a partir daí, se o resultado for positivo, podem se desencadear muitas coisas importantes para nós", afirmou.

A tarefa seguinte, então, deverá ser ainda mais complicada, pois o vencedor de Cruz Azul x Western Sydney Wanderers terá pela frente o poderoso Real Madrid. E Torrado destacou que encarar um rival tao forte serve naturalmente como motivação aos jogadores do time mexicano.

"A possibilidade de jogar contra um adversário tradicional e que tem tanta importância no mundo quanto o Real Madrid é mais do que suficiente por si mesma, e a motivação vem à tona sozinha em todos os jogadores", afirmou, acrescentando que será difícil conter o poderio do oponente em uma eventual semifinal. "Acho que existe uma grande diferença de investimento financeiro em cada clube, e isso no fim fica evidente", concluiu.