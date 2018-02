Cruz Azul terá três desfalques A equipe do Cruz Azul terá três desfalques para a partida desta quarta-feira à noite (21h40, horário de Braília) contra o Corinthians, na Cidade do México, válida Grupo 8 da Copa Libertadores da América. O técnico Enrique Meza não poderá contar com o goleiro Oscar Pérez (suspenso), com Zepeda (machucado), nem com Sergio Almaguer, que está sem treinar já há uma semana. O time deverá jogar com González; Galindo, Osório, Campos e Gutiérrez; Hernández, Campos, Gómez e Ledezma; Cacho e Virginio. O Corinthians lidera o grupo com 9 pontos, seguido pelo uruguaio Fênix, com 6. Cruz Azul e The Strongest (BOL) dividem a última colocação com 3 pontos. Se vencer, o Corinthians garante vaga na próxima fase, com duas rodadas de antecedência. O time brasileiro joga ainda com o Fênix no dia 2 de abril em casa, e vai à Bolívia duas semanas depois para enfrentar o The Strongest. Os mexicanos vão à Bolívia no dia 3 e fecham sua participação na primeira fase dia 9 de abril, quando recebem o Fênix.