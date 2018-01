Cruz Azul vence 1ª na Libertadores A equipe mexicana do Cruz Azul precisou suar bastante para derrotar em casa os bolivianos do The Strongest por 3 a 2, na noite desta terça-feira, pela segunda rodada do Grupo 8 da Copa Libertadores da América. Com o resultado, o Cruz Azul fica empatado na liderança do grupo, com 3 pontos, ao lado do Corinthians, que venceu o Cruz Azul na primeira partida da equipe brasileira no torneio. O Corinthians joga nesta quarta-feira, em Montevidéu, contra o Fénix. O Cruz Azul abriu o placar com Sebastián Abreu, aos 15 minutos do primeiro tempo. Mas Diego Cabrera empatou no final da primeira etapa para a equipe boliviana. Aos 30 minutos da etapa final, Daniel Baldi deu mais uma vez a vantagem para o Cruz Azul. A torcida ainda comemorava quando Abreu marcou seu segundo gol na partida, 3 a 1 para o time da casa. No minuto final, Renny Rivera diminuiu de cabeça para o The Strongest.