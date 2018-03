Cruz Azul vence River e se classifica O Cruz Azul, do México, aproveitou o fato de jogar em casa, com o apoio de mais de 100 mil torcedores no estádio Azteca, e eliminou o River Plate da Copa Libertadores da América. Depois de ter empatado em 0 a 0 em Buenos Aires, a equipe mexicana derrotou os argentinos por 3 a 0, nesta quarta-feira, e se classificou para as semifinais da competição sul-americana. Palencia marcou dois gols e Cardozo fez o outro - todos no primeiro tempo. O adversário do Cruz Azul na luta por uma vaga na final será o Rosario Central, também da Argentina, que eliminou o América de Cali (Colômbia).