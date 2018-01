Cruz deve manter a base do União São João Satisfeito com a melhora de rendimento do União São João contra o Botafogo na última sexta-feira, apesar da derrota por 3 a 2, o técnico Luiz Carlos Cruz deverá manter o mesmo time para enfrentar o Remo no próximo domingo, em Belém. A única mudança deverá acontecer na defesa, com a entrada de Lica, que cumpriu suspensão, em lugar de Polaco. Caso o treinador confirme a mudança, o time de Araras continuará no esquema 4-4-2, abandonando de vez o 3-5-2 utilizado na maioria absoluta das partidas da equipe. Enquanto isso, o ataque continua formado pelos veteranos João Paulo e Osmar. A manutenção do time é uma esperança de que consiga quebrar a série de sete derrotas consecutivas dentro do Brasileiro da Série B. Assim, Cruz deve escalar o clube ararense com Rafael; Flávio, Ben-Hur, Lica e Wellington; Marcos Nascimento, Wilson Matias, Fabinho e Juliano; João Paulo e Osmar.