Cruz já faz contas no União São João Com cinco derrotas em cinco jogos no Campeonato Brasileiro da Série B, o União São João já começa a fazer contas para saber que rumo tomar na competição. Em último lugar sem nenhum ponto ganho, o técnico Luiz Carlos Cruz acredita que este seja o momento certo para o time voltar a vencer. "Temos dois jogos seguidos em casa e, ou arrancamos para a classificação ou vamos lutar contra o rebaixamento. Isso seria lamentável pela estrutura que o União São João", disse o treinador. O jogo da redenção do time de Araras acontece no próximo sábado, às 19 horas, quando recebe o Caxias no estádio Hermínio Ometto. Em seguida pega o Botafogo, também em Araras. Para estes jogos, o treinador espera poder contar com o meia Fabinho e o lateral-direito Flávio, contratados esta semana para ajudar o União São João a sair da crise que assola o clube na Segunda Divisão.