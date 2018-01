Cruz resolve permanecer no Rio Branco Depois da goleada sofrida para o Santos na última quarta-feira, por 5 a 1, o treinador Luiz Carlos Cruz chegou a pedir demissão do cargo no Rio Branco. Mas, após reunião com a diretoria nesta quinta-feira, o Cruz decidiu permanecer no clube. Além da manutenção do treinador no cargo, a diretoria do time de Americana resolveu também que não fará mais nenhuma contratação para este Campeonato Paulista.