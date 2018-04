Cruzeirense é ferido no olho em briga com palmeirenses Um adolescente de 13 anos perdeu a visão do olho direito após ser atingido por um tiro de bala de borracha durante um confronto entre torcedores do Cruzeiro e do Palmeiras, na noite de quarta-feira, no Mineirão, em Belo Horizonte. Torcedor cruzeirense, Douglas Henrique Marinho de Oliveira foi ao estádio para acompanhar o time do coração junto com o padrasto. Na saída, quando passavam pelo portão 13, eles se viram envolvidos em um confronto entre as organizadas rivais Máfia Azul e Mancha Alviverde.